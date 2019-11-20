Российские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

На матче Сан-Марино - Россия (0:5) российские болельщики оскорбляли форварда национальной команды Артема Дзюбу.

В твиттере OnlineOnTour появилась видеозапись, на которой слышны выкрики фанатов российской сборной. Болельщики кричали "Дзюба, Дзюба, иди ## ### (куда подальше)".

В едином порыве гостевая трибуна в Серравалле проскандировала:

«Дзюба, Дзюба, иди нах**» pic.twitter.com/gnVO956K1N — OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 19 ноября 2019 г.

Напомним, футболист выступает в матче с первых минут игры.

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