Российские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

Теги артём дзюбароссия

Российские болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Дзюбы на матче с Сан-Марино

На матче Сан-Марино - Россия (0:5) российские болельщики оскорбляли форварда национальной команды Артема Дзюбу.

В твиттере OnlineOnTour появилась видеозапись, на которой слышны выкрики фанатов российской сборной. Болельщики кричали "Дзюба, Дзюба, иди ## ### (куда подальше)".

Напомним, футболист выступает в матче с первых минут игры.

Не пропустите: Шунин и Оздоев - в старте сборной России на матч с Сан-Марино| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября

Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов