Российские футболисты установили антирекорд Премьер-лиги

Теги георгий щенниковартём дзюбапавел погребняк

Российские футболисты установили антирекорд Премьер-лиги
В матчах 24-го тура чемпионата России российские футболисты забили всего четыре мяча из 19.

Это составляет всего 21% от общего числа голов в туре и является новым антирекордом Премьер-лиги. Ранее худший результат составлял 33 процента.

В этом туре из россиян отличились Артем Дзюба ("Арсенал"), Владимир Рыков ("Динамо"), Павел Погребняк ("Тосно") и Георгий Щенников (ЦСКА​).

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7 Арсенал Тула 24 32
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9 Рубин 24 28
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11 Динамо Москва 23 27
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15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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