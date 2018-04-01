Российские футболисты установили антирекорд Премьер-лиги



В матчах 24-го тура чемпионата России российские футболисты забили всего четыре мяча из 19.

Это составляет всего 21% от общего числа голов в туре и является новым антирекордом Премьер-лиги. Ранее худший результат составлял 33 процента.

В этом туре из россиян отличились Артем Дзюба ("Арсенал"), Владимир Рыков ("Динамо"), Павел Погребняк ("Тосно") и Георгий Щенников (ЦСКА​).

Не пропустите: Вернблум в пятый раз в этом сезоне принес ЦСКА победу. | http://soccernews.ru