Российские и испанские клубы интересуются сыном Ривалдо

Форвард бухарестского "Динамо" Ривалдиньо может этим летом сменить клубную прописку, сообщают российские СМИ.

Интерес к 22-летнему бразильцу проявляют клубы из РФПЛ и испанской Примеры. При этом конкретные названия команд не называются.

Стоит отметить, что Ривалдиньо, который является сыном легендарного Ривалдо, в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 11 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Карпин: "Порекомендовал бы Промесу испанскую Примеру". | http://soccernews.ru