Российские и испанские клубы интересуются сыном Ривалдо

Теги динамо бухарестривалдиньо

Российские и испанские клубы интересуются сыном Ривалдо

Форвард бухарестского "Динамо" Ривалдиньо может этим летом сменить клубную прописку, сообщают российские СМИ.

Интерес к 22-летнему бразильцу проявляют клубы из РФПЛ и испанской Примеры. При этом конкретные названия команд не называются.

Стоит отметить, что Ривалдиньо, который является сыном легендарного Ривалдо, в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 11 матчей и забил 2 гола.  

Не пропустите: Карпин: "Порекомендовал бы Промесу испанскую Примеру". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов