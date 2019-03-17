Российские и швейцарские футболистки устроили драку прямо на поле

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Российские и швейцарские футболистки устроили драку прямо на поле

В  матче элитного раунда чемпионата Европы-2019 (U-17) в Сербии женская юношеская сборная России проиграла Швейцарии со счетом 2:4.

В начале второго тайме швейцарка нарушила правила и не хотела отдавать мяч. Россиянка Диана Памен забрала мяч, оттолкнув соперницу. Это привело к драке, в результате которой швейцарка убежала с поля. 

Обе футболистки были удалены с поля за неспортивное поведение.

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