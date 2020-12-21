Российские клубы нацелились на защитника сборной Казахстана Шомко

Несколько российских клубов проявляют интерес к защитнику "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрию Шомко, сообщает KazFootball.kz.

По сведениям издания, сам футболист не прочь перебраться в Россию. Контракт игрока с "Астаной" истекает 31 декабря 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

30-летний Шомко выступает за "Астану" с 2014 года, провел за клуб 253 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 48 результативных передач. Ранее играл за "Батыр", "Экибастузец" и "Иртыш". За сборную Казахстана сыграл 45 матчей и забил два мяча.

Не пропустите: Рауш попрощался с "Динамо". | http://soccernews.ru