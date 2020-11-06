Российские клубы одержали 0 побед в 12 матчах еврокубков в этом сезоне

Российские клубы продолжают неудачно выступать в нынешнем сезоне в еврокубковых турнирах.

В 12 матчах россияне одержали 0 побед, добились шести ничьих и потерпели шесть поражений.

В Лиге Чемпионов "Зенит" проиграл "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2), а также сыграл вничью с "Лацио" (1:1), "Локомотив" сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург" (2:2) и "Атлетико" (1:1), а также проиграл "Баварии" (1:2), "Краснодар" проиграл "Челси" (0:4) и "Севилье" (2:3), а также сыграл вничью с "Ренном" (1:1).

В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0), а также проиграл "Фейеноорду" (1:3).

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