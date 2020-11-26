Российские клубы одержали 0 побед в 16 матчах еврокубков в этом сезоне
Российские клубы продолжают неудачно выступать в нынешнем сезоне в еврокубковых турнирах.
В 16 матчах россияне одержали 0 побед, добились восьми ничьих и потерпели восемь поражений.
В Лиге Чемпионов "Зенит" проиграл "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2), сыграл вничью с "Лацио" (1:1), а также проиграл "Лацио" (1:3).
"Локомотив" сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург" (2:2) и дважды с "Атлетико" (1:1 и 0:0), а также проиграл "Баварии" (1:2).
"Краснодар" проиграл "Челси" (0:4) и дважды "Севилье" (2:3 и 1:2), а также сыграл вничью с "Ренном" (1:1).
В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" (1:1) и загребским "Динамо" (0:0), проиграл "Фейеноорду" (1:3), а также сыграл вничью с "Фейеноордом" (0:0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4