Российские клубы одержали 1 победу в 25 матчах еврокубков в нынешнем сезоне
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своем поле проиграл загребскому "Динамо" со счетом 0:1.
Таким образом, российские клубы одержали 1 победу в 25 матчах еврокубков в нынешнем сезоне.
Единственная победа в активе "Краснодара", который на групповом этапе Лиги Чемпионов выиграл у "Ренна" со счетом 1:0.
В еврокубках также участвовали "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Ростов". Первые трое заняли последние места в своих группах и не пробились в евровесну, а "Динамо" и "Ростов" не смогли преодолеть квалификационный этап.
Не пропустите: Мусаев отреагировал на поражение "Краснодара" в матче с загребским "Динамо". | http://soccernews.ru
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