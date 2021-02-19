В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" на своем поле проиграл загребскому "Динамо" со счетом 0:1.

Таким образом, российские клубы одержали 1 победу в 25 матчах еврокубков в нынешнем сезоне.

Единственная победа в активе "Краснодара", который на групповом этапе Лиги Чемпионов выиграл у "Ренна" со счетом 1:0.

В еврокубках также участвовали "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" и "Ростов". Первые трое заняли последние места в своих группах и не пробились в евровесну, а "Динамо" и "Ростов" не смогли преодолеть квалификационный этап.

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