Российские клубы отказались от трансфера Сейду Думбия

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Российские клубы отказались от трансфера Сейду Думбия

Адриан Дюран, агент ивуарийского нападающего Сейду Думбия, рассказал, что ни один из российских клубов не проявил интерес к его подопечному.

"Сейду хочет вернуться в Россию, но все российские клубы ответили, что он слишком стар. А я смотрю РПЛ, и уверен, что он может там играть. Но я даже не говорил с ними о деньгах, потому что они прямо ответили, что он стар. Никакого обсуждения", - приводит слова Дюрана Sport24.

32-летний Думбия является свободным агентом. Ранее он играл за "Атлетик д'Аджаме", "АСЕК Мимозас", "Денгеле", "Касиву Рейсол", "Токусиму Вортис", "Янг Бойз", ЦСКА, "Рому", "Ньюкасл", "Базель", "Спортинг", "Жирону" и "Сьон".

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