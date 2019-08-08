Российские клубы проиграли три матча из трех в евросезоне-2019/20



Клубы Российской Премьер-Лиги потерпели три поражения в трех матчах в нынешнем еврокубковом сезоне.

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Краснодар" на своем поле уступил "Порту" (0:1). Ранее тульский "Арсенал" вылетел из 2-го раунда квалификации Лиги Европы от "Нефтчи" (0:1, 0:3).

Стоит отметить, что в еврокубках еще выступят "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив".

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