Российские клубы снова не победили в еврокубках: статистика выступлений

Безвыигрышная серия команд из РПЛ в текущем еврокубковом сезоне достигла 17 матчей (с учётом квалификации Лиги Европы).

Что касается группового этапа ЛЧ и ЛЕ, российские клубы уже провели 15 игр, в которых 7 раз добыли ничьи и потерпели 8 поражений.

Пока лучше всех выступает московский "Локомотив", набравший 3 очка в 4 турах Лиги Чемпионов. У "Зенита" и "Краснодара" по 1 баллу за указанный период.

ЦСКА в Лиге Европы заработал 2 пункта в 3 турах. Сегодня армейцам предстоит принять "Фейеноорд".

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