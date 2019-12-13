Российские команды проиграли более 60% матчей в еврокубках текущего сезона

Клубы РПЛ провально выступили в еврокубковых турнирах сезона 2019/20.

Всего российские команды провели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, включая квалификацию, 34 матча.

В этих играх было одержано 10 побед, добыто 3 ничьи и зафиксировано 21 поражение.

То есть представители чемпионата России проиграли 61,8 процента матчей в нынешней еврокампании.

Напомним, что от РПЛ выступали в ЛЧ и ЛЕ "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и тульский "Арсенал".

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