Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов

Коммунистическая партия Российской Федерации в своём твиттере подвергла критике питерский "Зенит", который накануне разгромно проиграл "Локомотиву" со счётом 0:3.

"Футбольный "Зенит" похож на правительство либералов: при гигантских деньгах - рыхлость и нулевой КПД. Потому что нет созидательной идеи" - гласит запись в микроблоге, которая также сопровождается двумя фотографиями.

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