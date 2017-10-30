Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов

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Российские коммунисты сравнили "Зенит" с правительством либералов

Коммунистическая партия Российской Федерации в своём твиттере подвергла критике питерский "Зенит", который накануне разгромно проиграл "Локомотиву" со счётом 0:3.

"Футбольный "Зенит" похож на правительство либералов: при гигантских деньгах - рыхлость и нулевой КПД. Потому что нет созидательной идеи" - гласит запись в микроблоге, которая также сопровождается двумя фотографиями.

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7 Уфа 15 21
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