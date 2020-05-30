Российские лиги могут переименовать в 2021 году

Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв сделал заявление о скором переименовании футбольных лиг в России.

"У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моём понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть "Профессиональная футбольная лига". А что, Премьер-лига - она не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой.

Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно "Высшая лига - Первая лига - Вторая лига". Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига - Лига Развития - Лига Регионов. Наверняка будут ещё варианты, все они будут представлены на экспертное мнение, мы будем проводить социологические исследования по стране. Потому что тема есть: для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами.

К новым названиям, думаю, мы придём к сезону 2021/22. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился "Тинькофф", а до этого тоже не было большого количества партнёров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению", - сказал Соловьёв.

Стоит отметить, что ребрендинг дивизионов мог состояться и в этом году, но из-за пандемии паузы между сезонами практически не будет и это вынудило РФС отложить реализацию идеи на будущее.

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