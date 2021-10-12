Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы

Фото: инстаграм сборной сборной России/Автор неизвестен

Проект по модернизации футбольных стадионов, которые были построены к чемпионату мира-2022 перешел в стадию исполнения, сообщает издание "Известия".

По информации источника, эти объекты будут переделаны в многофункциональные комплексы. Данный процесс займет 3 года.

Отмечается, что на этих стадионах будет установлен защитный помост для газона и ледовое покрытие.

На реализацию проекта нужно будет 120 миллионов долларов. 30 миллионов от этой суммы выделит правительство, остальную сумму предоставят частные инвесторы.

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