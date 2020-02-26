Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре

Ни один из российских арбитров не получит приглашение на обслуживание матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает "Спорт-Экспресс".

Список европейских судей, который получат приглашения в Катар, выглядит следующим образом: Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Алин Хацеган (Румыния), Андреас Экберг (Швеция), Андрис Трейманис (Латвия), Феликс Цвайер (Германия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба - Англия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Данни Маккели (Голландия), Даниэле Орсато (Италия), Карлос дель Серро Гранде, Хесус Хиль Мансано (оба - Испания), Иван Кружляк (Словакия), Славко Винчич (Словения), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария).

Из россиян претендентом был Сергей Карасев, который в составе элитной группы УЕФА в январе тренировался на Мальорке.

Не пропустите: WADA опубликовала заявление о недопуске сборной России на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru