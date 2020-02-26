Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре
Ни один из российских арбитров не получит приглашение на обслуживание матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре, сообщает "Спорт-Экспресс".
Список европейских судей, который получат приглашения в Катар, выглядит следующим образом: Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Алин Хацеган (Румыния), Андреас Экберг (Швеция), Андрис Трейманис (Латвия), Феликс Цвайер (Германия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба - Англия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Данни Маккели (Голландия), Даниэле Орсато (Италия), Карлос дель Серро Гранде, Хесус Хиль Мансано (оба - Испания), Иван Кружляк (Словакия), Славко Винчич (Словения), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария).
Из россиян претендентом был Сергей Карасев, который в составе элитной группы УЕФА в январе тренировался на Мальорке.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3