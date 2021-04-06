Российские судьи обслужат матч "Аякс" - "Рома" в Лиге Европы
Фото РИА Новости / Александр Вильф
УЕФА назначил судей на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Аяксом" и "Ромой".
Игру обслужат российские арбитры во главе с Сергеем Карасёвым. Его помощники - Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери - Алексей Кульбаков, видеоассистенты - Виталий Мешков и Сергей Иванов.
Напомним, что матч "Аякс" - "Рома" состоится в четверг, 8 апреля, в 22:00 по московскому времени.
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