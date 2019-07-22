Российские судьи получили назначения на матчи Лиги Европы
УЕФА назначил судей на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает официальный сайт организации.
На два матча назначения получили российские арбитры.
Матч "Партизани" (Албания) - "Шериф" (Молдова) обслужит Кирилл Левников, которому будут ассистировать Валерий Данченко и Андрей Веретешкин. Четвертый судья – Василий Казарцев.
Матч "Утрехт" (Нидерланды) - "Зриньски" (Босния) обслужит Алексей Еськов. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный арбитр - Михаил Вилков.
Не пропустите: Стали известны все пары квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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