Российские супермодели сделали откровенную фотографию в поддержку национальной сборной

В преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии российские супермодели Ирина Шейк, Наталья Водянова и Наташа Поли решили по-своему поддержать национальную команду.

В инстаграме Шейк появилась совместная откровенная фотография со всеми тремя девушками. "Россия вперед" - гласит надпись под фото.

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