Российские топ-клубы интересуются игроком Бундеслиги Левеном
Несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику "Нюрнберга" Эдуардо Левеном, сообщает Bild.
По сведениям издания, московские топ-клубы готовы заплатить за игрока порядка семи миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Левен провел за "Нюрнберг" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Левен родился в семье россиян, которые переехали в Германию в 1995 году. Футболист имеет немецкое и российское гражданства.
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