Российские топ-клубы интересуются игроком Бундеслиги Левеном

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Российские топ-клубы интересуются игроком Бундеслиги Левеном

Несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику "Нюрнберга" Эдуардо Левеном, сообщает Bild.

По сведениям издания, московские топ-клубы готовы заплатить за игрока порядка семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Левен провел за "Нюрнберг" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Левен родился в семье россиян, которые переехали в Германию в 1995 году. Футболист имеет немецкое и российское гражданства.

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