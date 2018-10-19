Российские топ-клубы могут принять участие в коммерческом турнире в Катаре

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Российские топ-клубы могут принять участие в коммерческом турнире в Катаре

Российские топ-клубы могут принять участие в Кубке "Матч ТВ", сообщают российские СМИ.

Это коммерческий турнир, который запланирован на январь следующего года. Проводить соревнование собираются в Катаре.

Приглашения на Кубок "Матч ТВ" уже получили "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит".

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