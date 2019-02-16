Российские топ-клубы поборются за хавбека "Ромы" Чорича

Российские топ-клубы поборются за полузащитника "Ромы" Анте Чорича, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в подписании 21-летнего хорвата заинтересованы ЦСКА и "Локомотив". Речь идёт об аренде, возможно, до лета 2020 года.

"Волки" готовы отправить перспективного хавбека в другую команду для получения игровой практики, но приоритетом было оставить его в Серии А.

Чорич перешёл в "Рому" прошлым летом за 6 миллионов евро. С тех пор он принял участие всего в двух матчах.

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