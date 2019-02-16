Российские топ-клубы поборются за хавбека "Ромы" Чорича
Российские топ-клубы поборются за полузащитника "Ромы" Анте Чорича, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, в подписании 21-летнего хорвата заинтересованы ЦСКА и "Локомотив". Речь идёт об аренде, возможно, до лета 2020 года.
"Волки" готовы отправить перспективного хавбека в другую команду для получения игровой практики, но приоритетом было оставить его в Серии А.
Чорич перешёл в "Рому" прошлым летом за 6 миллионов евро. С тех пор он принял участие всего в двух матчах.
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|Команда
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|23
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|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
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|14
|СПАЛ
|23
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|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9