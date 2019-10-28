Российские топ-клубы рассказали, как питаются футболисты после матчей

Представители "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" в интервью Бизнес Online рассказали, как питаются футболисты после матчей.

"В раздевалку "Зенита" привозят от 20 до 30 пицц. Курьеры уже знакомы с логистикой и спецификой доставки заказа. На выезде же сотрудники "Зенита" изучают варианты пиццерий и советуются с хозяйской командой. Это обязательно должна быть "Маргарита". Это максимально нейтральный вид пиццы: обычный хлеб с томатным соусом и небольшим количеством сыра. Мы исключаем мясные пиццы, с морепродуктами, грибные.

Игроки всегда питаются за 3–4 часа до матча, если он начинается поздно. Перед матчем игроки могут съесть банан или специальный спортивный батончик. Пицца – это не ритуал, это просто еда", – сказал начальник команды "Зенит" Евгений Кошелев.

"В раздевалке на домашних матчах игрокам "Спартака" предлагается паста. А в ресторане стадиона команду ждет традиционный ужин, приготовленный из свежих высококачественных продуктов с высоким содержанием белка и углеводов.

В среднем игроки съедают полторы-две порции пасты в раздевалке. На ужин игрокам предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, а также овощи и фрукты", - сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Лисин.

"От пиццы мы отказались три года назад. На мой взгляд, она слишком жирная. Это была совместная инициатива с Семиным, он любит контролировать детали, связанные со здоровьем и восстановлением игроков. В нашем меню - болоньезе с индейкой или говядиной, спагетти с томатами. Главное, чтобы было нежирно. Свинину мы не используем. Еще есть спагетти с сёмгой, но без сливочного соуса. В общем, нужно максимум углеводов, белков и минимум жиров. На выезде у нас табу на морепродукты, дома они в небольшом количестве допускаются.

Мы также заказываем игрокам гамбургеры, но без жирных соусов, только сальса или томатный, а котлета — из нежирной говядины или курицы. Булочки они выпекают специально для нас из подходящей муки", – заявил врач "Локомотива" Никита Карлицкий.

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