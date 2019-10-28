Российские топ-клубы рассказали, как питаются футболисты после матчей

Теги спартак москвазенит санкт-петербурглокомотив москва

Российские топ-клубы рассказали, как питаются футболисты после матчей

Представители "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" в интервью Бизнес Online рассказали, как питаются футболисты после матчей.

"В раздевалку "Зенита" привозят от 20 до 30 пицц. Курьеры уже знакомы с логистикой и спецификой доставки заказа. На выезде же сотрудники "Зенита" изучают варианты пиццерий и советуются с хозяйской командой. Это обязательно должна быть "Маргарита". Это максимально нейтральный вид пиццы: обычный хлеб с томатным соусом и небольшим количеством сыра. Мы исключаем мясные пиццы, с морепродуктами, грибные.

Игроки всегда питаются за 3–4 часа до матча, если он начинается поздно. Перед матчем игроки могут съесть банан или специальный спортивный батончик. Пицца – это не ритуал, это просто еда", – сказал начальник команды "Зенит" Евгений Кошелев.

"В раздевалке на домашних матчах игрокам "Спартака" предлагается паста. А в ресторане стадиона команду ждет традиционный ужин, приготовленный из свежих высококачественных продуктов с высоким содержанием белка и углеводов.

В среднем игроки съедают полторы-две порции пасты в раздевалке. На ужин игрокам предлагают блюда с печеным картофелем, бурым рисом и макаронами, мясо говядины, телятины, индейки на гриле или рыбу, а также овощи и фрукты", - сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Лисин.

"От пиццы мы отказались три года назад. На мой взгляд, она слишком жирная. Это была совместная инициатива с Семиным, он любит контролировать детали, связанные со здоровьем и восстановлением игроков. В нашем меню - болоньезе с индейкой или говядиной, спагетти с томатами. Главное, чтобы было нежирно. Свинину мы не используем. Еще есть спагетти с сёмгой, но без сливочного соуса. В общем, нужно максимум углеводов, белков и минимум жиров. На выезде у нас табу на морепродукты, дома они в небольшом количестве допускаются.

Мы также заказываем игрокам гамбургеры, но без жирных соусов, только сальса или томатный, а котлета — из нежирной говядины или курицы. Булочки они выпекают специально для нас из подходящей муки", – заявил врач "Локомотива" Никита Карлицкий.

Не пропустите: Пожар возле стадиона московского "Спартака" потушен. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Пожар возле стадиона московского "Спартака" потушен

Пожар возле стадиона московского "Спартака" потушен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов