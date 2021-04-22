Российские, украинские и казахстанские клубы ведут борьбу за воспитанника "Шахтёра"

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Нападающий "Урарту" Артур Миранян может в скором времени сменить команду, пишет ArmSport.

По информации источника, за прогрессом 25-летнего футболиста следят клубы из России, Украины и Казахстана.

Рыночная стоимость армянского форварда оценивается в 125 тысяч евро.

Миранян является воспитанником украинского "Шахтёра", также выступал за "Вардар" и "Пюник".

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