Российские власти могут запретить возобновление сезона, несмотря на решение РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал понять, что решение исполкома РФС возобновить сезон с 21 июня может быть отменено государственными структурами.

"Окончательное решение по возобновлению сезона - за государством, региональными органами. Мы ещё должны пройти несколько этапов. Во-первых, получить разрешение на въезд иностранцев. Для возобновления сезона клубы должны вернуть легионеров. Во-вторых, согласовать регламент. Он передан в Министерство спорта, оно дальше направило регламент на рассмотрение в Роспотребнадзор. Мы знаем, что есть ограничения на тренировки и проведение соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая. Но мы собираемся провести работу по тому, чтобы снять ограничения", - сказал Дюков.

На сегодняшний день в России выявлено почти 263 тысячи случаев заражения коронавирусом. Это второй показатель в мире после США.

Не пропустите: Президент РФС Дюков высказался о скором возобновлении российского футбольного сезона. | http://soccernews.ru