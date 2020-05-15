Российские власти могут запретить возобновление сезона, несмотря на решение РФС

Теги александр дюковрфсрплкоронавирус

Российские власти могут запретить возобновление сезона, несмотря на решение РФС

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков дал понять, что решение исполкома РФС возобновить сезон с 21 июня может быть отменено государственными структурами.

"Окончательное решение по возобновлению сезона - за государством, региональными органами. Мы ещё должны пройти несколько этапов. Во-первых, получить разрешение на въезд иностранцев. Для возобновления сезона клубы должны вернуть легионеров. Во-вторых, согласовать регламент. Он передан в Министерство спорта, оно дальше направило регламент на рассмотрение в Роспотребнадзор. Мы знаем, что есть ограничения на тренировки и проведение соревнований на региональном уровне. Можно предположить, что сроки ограничений будут продлены и после 31 мая. Но мы собираемся провести работу по тому, чтобы снять ограничения", - сказал Дюков.

На сегодняшний день в России выявлено почти 263 тысячи случаев заражения коронавирусом. Это второй показатель в мире после США.

Не пропустите: Президент РФС Дюков высказался о скором возобновлении российского футбольного сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов