Российские врачи спасли дочь президента ФИФА

Дочь президента ФИФА Джанни Инфантино была срочно прооперирована в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.

У ребенка появились резкие боли в животе и врачи провели ей операцию на аппендиците. Хирургическое вмешательство прошло успешно и сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Инфантино приезжал в больницу и поблагодарил врачей.

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