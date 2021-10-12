Российских фанатов сильно избили в Словении после матча отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Словенские фанаты избили болельщиков сборной России после окончания матча квалификации чемпионата мира 2022 года Словения - Россия (1:2). Об этом рассказал болельщик по имени Роман.

"Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили - его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол", - приводят слова болельщика "РИА Новости".

Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо добиться победы в домашнем матче с Кипром и сыграть вничью в выездном поединке с Хорватией.

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