Российским арбитрам окажут финансовую поддержку во время карантина

Теги рфс

Российским арбитрам окажут финансовую поддержку во время карантина

Российские судьи получат финансовую помощь от РФС, сообщает "Спорт-Экспресс".

Каждому арбитру выплатят по гонорару за один матч в апреле и мае. В зависимости от ранга они смогут рассчитывать на сумму от 17 (ассистент в ФНЛ) до 115 (главный в РПЛ) тысяч рублей в месяц.

При этом для рефери это будет не безвозмездная поддержка - речь идёт об авансовых выплатах, то есть после возобновления сезона их вернут в бюджет путём удержания из зарплаты.

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