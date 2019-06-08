Российским клубам предрекли непопадание в новую Лигу Чемпионов

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Российским клубам предрекли непопадание в новую Лигу Чемпионов

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо сделал неутешительный прогноз для клубов РПЛ в случае принятия нового регламента Лиги Чемпионов.

"В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Англии. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги Чемпионов. Всё просто", - сказал Серехидо.

Напомним, что возможные нововведения могут внедрить, начиная с сезона 2024/25.

Согласно задумке инициаторов реформы, Лига Чемпионов станет закрытым турниром без принципа квалификации. Ежегодно список участников соревнования смогут пополнять не более 8 команд.

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