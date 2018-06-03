Российский арбитр будет работать на матче Италия - Голландия
Главным арбитром товарищеского матча между сборными Италии и Голландии станет россиянин Владислав Безбородов, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, помогать ему будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин.
Матч Италия - Голландия состоится 4 июня и начнется в 21:45 мск.
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