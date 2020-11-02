Российский арбитр будет работать на матче "Зальцбург" - "Бавария"
Виталий Мешков вошёл в судейскую бригаду, которая обслужит матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зальцбургом" и "Баварией".
Россиянин будет помощником видеоассистента рефери, главный арбитр встречи - голландец Данни Маккели.
Матч "Зальцбург" - "Бавария" состоится во вторник, в 23:00 по московскому времени. Это соперники "Локомотива" по группе ЛЧ.
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