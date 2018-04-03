Российский арбитр Карасёв обслужит четвертьфинальный матч Лиги Европы

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Российский арбитр Карасёв обслужит четвертьфинальный матч Лиги Европы

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Атлетико" и лиссабонским "Спортингом", сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасёву будут Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин и Сергей Иванов. Резервным судьёй назначен Игорь Демешко.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Спортинг" состоится в четверг, 5 апреля, в 22:05 по московскому времени.

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