Российский арбитр Карасев объяснил, почему не встал на колено перед матчем ЛЧ "Порту" - "Ливерпуль"

Фото: инстаграм Сергея Карасева/Автор неизвестен

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему он не встал на одно колено перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Порту" - "Ливерпуль" (1:5).

"Любые акции они есть и будут, но они добровольные. Выражать именно через этот жест для меня не нужно. В глубине души я всех уважаю, вне зависимости от национальности или вероисповедания. У нас перед чемпионатом мира был интернациональный состав арбитров, да и вообще всю жизнь. Я так воспитан, можно выразить какими-то делами, хорошими поступками, и не обязательно следовать каким-то акциям. Это все добровольно, и никто не заставляет это делать", — сказал Карасев в интервью ютуб-каналу "Красава".

Напомним, что многие футболисты встают на одно колено перед началом матчей в знак поддержки акции Black Lives Matter (BLM).

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