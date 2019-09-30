Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

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Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги Европы

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между голландским "Фейеноордом" и португальским "Порту" обслужит российская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен Сергей Карасев. В качестве его ассистентов на линиях выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр - Виталий Мешков.

Матч "Фейеноорд" - "Порту" состоится 3 октября в Роттердаме. Начало поединка в 19:55 мск.

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