Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч Лиги Европы

УЕФА назначила российскую судейскую бригаду на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой".

Главным арбитром будет Сергей Карасёв, лайнсмены - Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеопомощник - Виталий Мешков, ассистент видеопомощника - Сергей Иванов, резервный рефери - Сергей Лапочкин.

Матч "Севилья" - "Рома" состоится в четверг, 12 марта, в 20.55 по московскому времени.

Из-за коронавируса встреча в Испании пройдёт при пустых трибунах.

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