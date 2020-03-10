Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч Лиги Европы
УЕФА назначила российскую судейскую бригаду на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Ромой".
Главным арбитром будет Сергей Карасёв, лайнсмены - Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеопомощник - Виталий Мешков, ассистент видеопомощника - Сергей Иванов, резервный рефери - Сергей Лапочкин.
Матч "Севилья" - "Рома" состоится в четверг, 12 марта, в 20.55 по московскому времени.
Из-за коронавируса встреча в Испании пройдёт при пустых трибунах.
Не пропустите: Два матча Лиги Европы на этой неделе пройдут при пустых трибунах. | http://soccernews.ru
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