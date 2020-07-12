Российский арбитр, обслуживавший последний домашний матч "Спартака", подозревается в игре на ставках

Российский арбитр Сергей Лапочкин подозревается в игре на тотализаторе, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, Лапочкин может быть связан с бывшим футбольным судьей Павлом Стипиди, который подозревается в махинациях на тотализаторе. Речь идет о ставках на количество желтых карточек в международных матчах.

Российский футбольный союз также намерен провести расследование данной ситуации. Если вина Лапочкина будет доказана, то он навсегда будет отстранен от судейства. Стоит отметить, что он обслуживал матч 27-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (1:1). В этой встрече арбитр удалил главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.

Стоит отметить, что 39-летний Лапочкин по итогам сезона-2018/2019 был признан лучшим арбитром России.

Не пропустите: Кафельников: "Худший "Спартак" на моей памяти". | http://soccernews.ru