Российский арбитр Пустовойтова выразила желания работать на матчах РПЛ
Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, которая обслуживала матчи финала женской Лиги чемпионов и женского чемпионата мира, заявила, что хочет работать в РПЛ. Об этом сообщает RT.
"Мечтаю обслуживать матчи РПЛ. После вчерашнего события понимаю, что все возможно, все по силам. Тренируйся, работай - и все получится. К примеру, Екатерина Монзуль порядка трех-четырех лет обслуживает встречи украинской лиги, она большая молодец. Главное, чтобы было доверие", - сказала девушка.
Пустовойтова - футболистка и футбольный судья. В 2019 году стала судьёй на финал женской Лиги чемпионов.
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|5
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|5
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