Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020

Фото: инстаграм Сергея Карасева/Автор неизвестен

Российский арбитр Сергей Карасев сообщил, что он завершил работу на чемпионате Европы.

"Всем привет! Евро-2020 - это мощь! Было очень круто! Лечу домой!" - написал Карасев в своем инстаграме.

Таким образом, россиянин не будет работать на финальном поединке континентального первенства.

42-летний Карасев работал на шести матчах Евро-2020. Он был главным арбитром на матчах группового этапа Италия – Швейцария (3:0) и Германия – Венгрия (2:2), а также на поединке 1/8 финала Чехия - Нидерланды (2:0). Кроме того, он был резервным судьей на матче Австрия - Северная Македония (3:1) на групповом этапе, Чехия - Дания (1:2) в 1/4 финала и Италия - Испания (1:1, по пенальти 4:2) в полуфинале.

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