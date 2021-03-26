Российский арбитр встал на колено перед матчем Англия - Сан-Марино

Фото скриншот из трансляции телеканала "Матч! Футбол 3"

Российский судья Кирилл Левников поучаствовал в акции Black Lives Matter.

37-летний рефери работал на матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).

Перед стартом международной игры Левников встал на колено в поддержку BLM.

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