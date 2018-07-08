Российский бизнесмен может купить "Милан"



Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев рассматривает вариант с приобретением "Милана", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, российский бизнесмен уже начал переговоры с нынешним владельцем итальянского клуба Ли Юнхонгом, который испытывает финансовые проблемы.

Напомним, что ранее "Милан" уже отстранили от еврокубков на два года за несоответствие правилам финансового фэйр-плей.

Не пропустите: "Лацио" нацелился на форварда "Милана". | http://soccernews.ru