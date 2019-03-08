Российский боец сравнил легенду "Манчестер Юнайтед" со Сталиным
Бывший боец UFC Олег Тактаров считает, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон также имеет отношение к победу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с ПСЖ (3:1).
"Манчестер Юнайтед" не лучшим составом победил неплохой состав ПСЖ. Это очень знаковая победа. Как раз то, почему у японцев есть выражение: "За учителя дают тысячу чемпионов". Я говорю не про Сульшера, хотя он тоже молодец, потому что в Норвегии вытворял чудеса. Я говорю про Алекса Фергюсона. Думаю, его присутствие в раздевалке решает все. Заходит человек в раздевалку, и срабатывает «эффект белого тренера», как я его называю. Это эффект тренера, которого и уважают, и боятся. Это происходит на уровне подсознания. Подошел, посмотрел, и вся команда из 11 человек забегала, как савраски. Такие вещи ни криком, ни чем-либо ещё невозможно получить. Оно либо есть, либо нет.
Думаю, "эффект белого тренера" был очень хорошо развит у еврейского осетина Сталина и мегрела Берии. Вот так вот вся страна на них реагировала", - написал Тактаров в своем инстаграме.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ по сумме двух встреч и вышел в четвертьфинал.
Не пропустите: Названа причина назначения пенальти в матче ПСЖ - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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