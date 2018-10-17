Российский боксер Лебедев предложил Кокорину и Мамаеву напасть на него

1 Теги александр кокоринпавел мамаев

Российский боксер Лебедев предложил Кокорину и Мамаеву напасть на негоЧемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев предложил футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву напасть на него.

"Если говорить в целом, я вижу острейшую несправедливость в том, что футболисты получают гораздо больше тех же боксеров, хотя "степень износа" этих спортсменов и время восстановления – абсолютно разные. Допускаю, что одна из ключевых проблем именно в этом. Тем не менее человека формирует не количество денег в кармане, а способность оставаться человеком при таких финансовых возможностях.

Про этот конкретный случай скажу так: ребята только и могут, что на чиновников и водителей нападать, да и то не один на один. Это все, на что их хватает. Их позорные выходки не просто отбрасывают тень на весь российский спорт, они отворачивают от него и весь западный мир, убивают уважение к российскому спорту на международной арене. Я вот, например, тоже депутат – в городе Чехове. Предлагаю этим парням напасть на меня или на депутата Госдумы Александра Карелина. Посмотрим, что они сделают", - отметил он.

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