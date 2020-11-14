Российский боксер - о видео с Дзюбой: "Надеюсь, это было не для мужчины"
Российский боксер Эдуард Трояновский поделился мнением об интимном видео с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, который мастурбировал на камеру.
"Ситуация интересная, немного юмористическая. Девочки поддерживают Артема, мальчики - не все поддерживают. Кто-то начинает снимать видео в его поддержку. Я скажу так: надеюсь, это видео предназначалось не мужчине! Если он его отправил мужчине — то позор, а если женщине — то все в порядке! Хотя медийному человеку нужно быть осторожным с такими видео. А так — было и было. Есть намного серьезнее ситуации в стране, чем эта. Например, коронавирус. А Дзюба должен играть, зачем отстранять? Как игрок он хорош, профессиональные качества одним видео не перечеркнуть", - приводит слова Трояновского News.ru.
Артем с 2012 женат на Кристине. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.
В нынешнем сезоне 32-летний Дзюба провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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