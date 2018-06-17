Российский болельщик приобрел билет на несуществующее место

Фанат сборной России купил билет на на игру с Саудовской Аравией (5:0).

Однако когда он пришел на стадион выяснилось, что такого места не существует. Мужчине предложили смотреть игру стоя.

Отметим. что билет обошелся болельщику в 33 тысячи рублей.

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