Российский болельщик рассказал об избиении от украинцев
Российский болельщик прокомментировал инцидент с украинскими фанатами на игре 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина (1:2).
Ранее сообщалось, что россиянин, которого зовут Денис Смоленский находился на трибуне с украинскими болельщиками в футболке сборной России. Его избили, порвали футболку и забрали флаг.
"Я приехал на игру, чтобы поддержать украинскую сборную. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали избивать. У меня была разбита бровь.
Нужно понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг - украинец. Другой лучший друг - поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол - футболом", - приводит слова Смоленского "Спорт-Экспресс".
Читайте также: Российского болельщика избили во время матча сборной Украины на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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