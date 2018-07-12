Российский чиновник назвал игрока сборной Хорватии экстремистом

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Российский чиновник назвал игрока сборной Хорватии экстремистом

Депутат Государственной думы России Евгений Федоров считает, что защитника сборной Хорватии Домагоя Виду нужно наказать за экстремизм, сообщают российские СМИ.

"Действия Домагоя Виды можно трактовать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ", - заявил представитель Федорова.

Напомним, что Вида после победы Хорватии над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) выкрикнул лозунг "Слава Украине".

Не пропустите: Вида: "Нас мало, но у нас, как говорится, большие яйца". | http://soccernews.ru

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