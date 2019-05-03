Российский форвард Комличенко отметился дублем в чемпионате Чехии

Теги млада болеславниколай комличенко

Российский форвард Комличенко отметился дублем в чемпионате Чехии

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко сделал дубль в матче плей-офф турнира чемпионата Чехии с "Теплице" (8:0).

Форвард забил первый гол на 36-й минуте, реализовав пенальти, а затем оформил дубль перед свистком на перерыв.

Напомним, что 23-летний Комличенко стал лучшим бомбардиром основного этапа чешского чемпионата, забив 25 голов.

"Теплице" - "Млада Болеслав" - 0:8 (0:6)

Голы: Пржикрыл, 2 - 0:1, Мешанович, 4 - 0:2, Буха, 15 - 0:3, Мешанович, 25 - 0:4, Комличенко, 36 (с пенальти) - 0:5, Комличенко, 45 - 0:6, Такаш, 82 - 0:7, Такаш, 85 - 0:8

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