Российский форвард Обольский перейдет в испанский клуб

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Бывший нападающий московского "Динамо" Константин Обольский сообщил, что он договорился о переходе в испанский клуб.

"В понедельник команда меня объявит. Контракт подписан. Осталось решить вопрос с документами и возвращаюсь в Испанию. Уже оттуда расскажу обо всем поподробнее, а также, какие еще предложения были в это межсезонье", — написал футболист в своем Telegram-канале.

24-летний Оболольский является воспитанником "Динамо". Также он играл в России за "Сочи" и "Нижний Новгород". В прошлом сезоне он выступал за клуб третьего испанского дивизиона "Баракальдо", провел 28 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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