Российский форвард оформил хет-трик в матче чемпионата Дании
Фото сайт "Краснодара"
Нападающий "Краснодара" Герман Онугха, выступающий на правах аренды за "Вайле", забил три мяча в игре чемпионата Дании против "Хорсенса".
Хет-трик российского форварда принёс его команде результативную ничью со счётом 3:3.
24-летний футболист вышел на замену на 50-й минуте и отличился трижды на 63-й, 84-й и 90-й минутах.
Стоит отметить, что до этого Онугха записал в свой актив всего 1 гол в 12 матчах.
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