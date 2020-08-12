Российский форвард вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения

1 Теги чертановосергей пиняев

Российский форвард вошел в топ-10 самых дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев попал в десятку самых дорогих футболистов мира 2004 года рождения.

Портал Transfermarkt оценил 15-летнего Пиняева в 200 тысяч евро. По этому показателю он занимает шестое место. Самым дорогим является полузащитник "Кайсериспора" Эмре Демир, оцененный в 900 тысяч евро. 

Топ-10 самых дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения выглядит так:

1. Эмре Демир "Кайсериспор" - 900 тысяч евро
2. Бурак Инсе "Алтынорду" - 850 
3. Пьер Двомо "Генк" - 500
4. Йеппе Кьер "Хорсенс" - 400
5. Хулио Энкисо "Либертад" - 250
6. Сергей Пиняев "Чертаново" - 200
7. Мартин Веткал "Калев" - 150 
8-10. Радослав Севериш "Корона" - 50
8-10. Оливер Зых "Заглембе" - 50 
8-10. Джакеле Маршалл-Рутти "Торонто" - 50

Не пропустите: 15-летний Пиняев установил рекорд ФНЛ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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